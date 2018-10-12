Uzay yolculuğu: Soyuz uzay aracının geçmişindeki kazalar ve sorunlar

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecekken çıkan bir arıza sonucu fırlatıldıktan kısa bir süre sonra Soyuz MS-10 uzay aracının acil iniş yapması, Soyuz uzay araçlarının tarihte yaşadığı ilk vaka değil.

© Sputnik / Soyuz roketi uzaya fırlatılırken arıza meydana geldi

Soyuz MS-10 uzay aracı dün Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden UUİ'ye fırlatılmış ancak çıkan bir arıza sonucu paraşütle atlayarak iniş yapmıştı.

Russia Today, Soyuz uzay aracının bugüne kadar yaşadığı kazaları ve sorunları derledi.

İlk trajedi, Soyuz uzay aracı 1967'de ilk kez fırlatıldığında yaşandı. Araç, Rusya'nın doğusundaki Orsk kentine acil iniş yaparken çakılınca kozmonot Vladimir Komarov hayatını kaybetti. Kaza, kapsülü yavaşlatacak paraşütün açılmaması nedeniyle yaşandı.

1971'de Soyuz 11'deki mürettebat üyeleri, paraşüt germe valfinin iniş sırasında vaktinden önce kazara açılmasına tanıklık etti. Bu, basıncın hızla düşmesine ve araçtaki 3 kozmotun da ölmesine yol açtı.

© RT . 1971'de Soyuz 11'deki hayatını kaybeden mürettebat üyeleri

Aynı yıl yörüngeye giremeyerek üssüne geri dönen Soyuz uzay aracı, bu kez 1975 yılında bir arıza nedeniyle Altay'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Kozmonotlar Vasiliy Lazareve ve Oleg Makarov, sorunsuz bir şekilde aracı terk etmeyi başardı.

1976'da kısmen buz kaplı göle inen Soyuz 23'daki mürettebat boğularak ölmek üzereyken helikopterlerle kurtuldu.

1977'de uzay istasyonuna kenetlenmeyi başaramayan Soyuz yeryüzüne geri dönerken 1979'da turbo pompayı besleyen gaz jeneratörü patladı ve arka motora hasar verdi. Uzay aracı, güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı.

© Sputnik / Sergey Mamontov Roscosmos, acil iniş yapan Soyuz uzay aracının mürettebatının fotoğraflarını yayınladı

1983'te antenin gereğine uygun şekilde açılmaması nedeniyle kenetlenme işlemini gerçekleştiremeyen Soyuz, üssüne geri döndü.

1994'te uzay istasyonunda kopan Soyuz, istasyona çarptı. Neyse ki, ciddi bir durum yaşanmadı.

1997'de yumuşak iniş motorları vaktinden önce devreye giren Soyuz, sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kozmonotlardan yaralanan olmadı.

2009'da kalkıştan sonra uzay aracında sıcaklığın kontrolüne ilişkin bir sorun yaşandı. Dahili termal kontrol sistemiyle çözülen sorun, mürettebatın sağlığını etkilemedi ve uzay aracı, kalkıştan iki gün sonra istyasyona başarıyla kenetlendi.

© RT . Soyuz - 2009

2013'te Soyuz TMA-08M'nin irtifa sensörleri arıza verdi. Kozmonotlar, iniş sırasında kör uçuş yapmak zorunda kaldı ancak sorunsuz olarak yere inmeyi başardı.