Rus vekilden, Türk ve Rus gazeteciler için vize muafiyeti teklifi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Moskova’yı ziyaret eden Türk medyası temsilcileriyle görüşen Tolstoy, “Rus ve Türk hükümetlerine, ülkelerimizdeki olaylarla ilgili daha güvenilir ve objektif bilginin elde edilebilmesi için büyük gazete ve televizyonlarda çalışan ve akreditasyondan geçen gazeteciler için vize muafiyetinin getirilmesi yönünde karşılıklı olarak karar alınmasını teklif ediyorum. Görüşüme göre bu, ikili ilişkilerin yararına olacak” dedi.

Türk gazetecilere seslenen Tolstoy, “Umarım, sizin Moskova ziyaretiniz, günümüz Türkiye sakinlerinin Rusya’ya baktığı optiği değiştirir. Türk vatandaşlarının, Rusya’yla ilgili enformasyonu Amerikan, İngiliz veya Ukrayna kaynaklarından değil, doğrudan Rusya’dan almasını çok isterdik. Bugün yürütülen enformasyon savaşı koşullarında bu kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.