Putin, tarımı Rus ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak niteledi

© REUTERS / Sergei Bobylyov Rusların yüzde 64.6'sı Putin'in icraatlarından memnun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarım ve imalat işçilerinin mesleki bayramını kutlayarak, tarımın Rus ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu belirtti.

Putin'in Kremlin'in sitesinde yayınlanan kutlama mesajında, "Son yıllarda tarım alanı olağanüstü büyüme hızıyla öne çıkıyor. Kısa bir süre önce Rusya'da böyle bir büyümenin mümkün olmadığı düşünülürken, 5 yıl içinde tarım imalatındaki büyüme yüzde 20'ye ulaştı. Tarım, yüksek teknolojilerin kullanıldığı bir alana dönüştü, tüm Rusya ekonomisinin lokomotiflerinden biri oldu. Sadece geçen yıl tahıl hasadı 135 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı" ifadelerine yer verildi.

'HEDEFİMİZ, İNSANLARIN KENDİ VATANLARINDA İSTEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ'

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Rusya hükümetinin kırsal alandaki yaşamı daha zengin ve daha ilginç hale getirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğine dikkat çeken Putin, "Hedefimiz, insanların kendi vatanlarında hem planlarını ve isteklerini gerçekleştirebilmesi, hem de en iyi niteliklerini ve yeteneklerini uygulayabilmesi" diye konuştu.

'ELBETTE YAPACAK ÇOK FAZLA ŞEY VAR'

Rusya'daki tıbbın, yolların ve eğitimin daha da geliştirilmesi için de gerekli her şeyin yapılacağını kaydeden Putin, "Burada elbette yapılacak çok fazla şey var, fakat sizlerle birlikte şüphesiz ilerlemeye devam edeceğiz, sadece ileri gideceğiz. Yetenekleriniz sayesinde bu konuda başarılı olacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.