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14:06 17 Ekim 2018
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    Rusya - ambulans

    Kırım’da bir okulda patlama: 10 ölü, 50 yaralı

    © AFP 2018 / SERGEI VENYAVSKY
    Rusya
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    Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yetkililer ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

    Sputnik'e konuşan bir Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü "Vukov Caddesi'ndeki teknik okulda meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı" dedi.

    Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi. Diğer yandan yaralıların sayısının 50 kadar olduğu ileri sürüldü.

    Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

    Görgü tanıkları ise patlamanın okulun kantinindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini kaydetti.

    Kerç güvenlik güçleri arasından bir kaynak da patlamanın kantinde meydana geldiğini, ilk olasılık olarak gaz patlamasının değerlendirildiğini, ancak nedeninin kesin olarak bilinmediğini söyledi.

    Rusya Güvenlik Servisi (FSB) uzmanları da incelemeler için olay yerine gitti.

    GAZ PATLAMASI DEĞİL: BİLİNMEYEN BİR PATLAYICI KULLANILDI

    Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yetkililer ise olayda ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcının kullanıldığını bildirdi.

    Komite, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 50 kişinin yaralandığını doğruladı.

    Suriye - Kırım - ziyaret
    © Sputnik / Bassem Haddad
    Suriye, Kırım ile işbirliğini geliştiriyor
    Kremlin, olayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi verildiğini aktardı.

    Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

    ‘SİLAH SESLERİ DUYULDU’

    Bu arada yerel basında patlama öncesinde silah seslerinin duyulduğu da iddia edildi.

    KREMLİN: TERÖR SALDIRISI OLMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, soruşturmacıların olayın olası nedenleri arasında terörü de göz önünde bulundurduklarını söyledi.

    Peskov, Putin’in ölenlerin yakınlarında taziyelerini ilettiği ve yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması talimatı verdiğini aktardı.

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    Etiketler:
    gaz sızıntısı, Rus Acil Durumlar Bakanlığı, Vukov Caddesi, Kırım, Rusya
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