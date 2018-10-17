Rus Dışişleri: Türkiye’nin İdlib anlaşmalarını sonuna kadar yerine getirmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ankara’dan İdlib mutabakatı çerçevesindeki tüm anlaşmaları sonuna kadar yerine getirmesini beklediğini belirtti.

Haftalık basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Zaharova, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki buluşmalarında vardıkları anlaşmaya göre İdlib'de kurulan silahlardan arındırılmış bölgeden tüm radikal grupların 15 Ekim'e kadar çıkmış olmaları gerektiğini hatırlattı.

EL NUSRA İDLİB'DEN ÇIKMAYI REDDETTİ, PROVOKASYONLARA DEVAM ETMEK AMACIYLA KOMUTA MERKEZİ KURDU

İdlib'de kurulan silahsız bölgeden militanların bir kısmının gerçekten de çekildiklerini söyleyen Zaharova, ancak El Nusra Cephesi'nin (yeni adıyla Hayat Tahrir el Şam) oradan ayrılmayı reddettiğini vurguladı.

© Sputnik / Hikmet Durgun İdlib'deki muhaliflerin ağır silahları çekme işlemi tamamlandı

Zaharova, "Daha önce bölgeden ağır silahlar çıkarıldıktan sonra militanların bir kısmı oradan gerçekten ayrıldı, fakat Hayat Tahrir el Şam teröristleri (örgütün El Nusra olduğunu hatırlatırım) bunu yapmayı reddetti.

Nusra mensupları, El Kaide ile bağlantılı diğer bazı grupları da etrafında toplamayı başardı" diye konuştu.

Böylelikle terör yanlılarının ‘provokasyonlara devam etmek amacıyla birleşik bir komuta merkezi' kurduklarına dikkat çeken Zaharova, "Türk partnerlerimizin mutabakat ile ilgili çalışmaların kendi üzerlerine düşen kısmını sonuna kadar yerine getirmelerini ve mutabakatın tam olarak uygulanmasını sağlamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.