Kerç Koleji’nde okuyan bir öğrenci, patlamadan sonraki ilk anları anlattı

Kerç Politeknik Koleji’nde okuyan Viktorya adlı bir öğrenci RIA Novosti'ye binanın birinci katında teneffüs sırasında bir patlama meydana geldiğini söyledi.

© AFP 2018 / SERGEI VENYAVSKY Kırım’da bir okulda patlama: 19 ölü, 47 yaralı

Olay esnasında eğitim kurumunun ikinci binasında bulunan ve teneffüs sırasında binadan binaya geçerken, binanın birinci katında patlama meydana geldiğini belirten Viktoriya, "Dışarı çıktık ve birkaç dakika sonra patlamalar oldu. Birinci katta, sonra ikinci kat. Herkes bağırmaya başladı ve silah sesleri duyulmaya başladı. Silah sesleri yaklaşıyordu, öğrencilere ateş etmeye başladılar. Hepimiz binaya koşmaya başladık, ama orada da yangın alarmı çalıyordu.." sözleriyle yaşanan anları anlattı.

Teknik okulun öğrencileri caddeye doğru koştu ve patlamanın meydana geldiği binadan ters yöne doğru ilerlediğini belirten Viktorya, "Birçoğu bahçe duvarından atladı ve dağınık halde koşmaya başladı, biri yakındaki terk edilmiş bir binaya yöneldi" dedi.

'GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİR ÇOCUĞU VURDULAR'

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Viktoriya, "Bahçe duvarına tırmanmaya başladık. Birkaç yaralı kız gördük, gözümüzün önünde bir çocuğu vurdular, kendi başına yürüyemiyordu, onu bahçe duvarı üzerinden geçirdiler.Bazıları bahçe duvarından kaçtı, bazıları terkedilmiş binaya girdi, oradaki pencere camlarını kırarak kaçtı" ifadelerini kullandı.

PETRENKO: ATEŞLİ SİLAHLA VURULDULAR

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, yapılan ilk incelemelerin Kerç Koleji'nde hayatını kaybedenlerin ateşli silahla vurulduklarını gösterdiğini belirtti.