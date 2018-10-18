Putin hediyelik yiyeceklerin kendisine mi ulaştığını yoksa korumaları tarafından mı yenildiğini anlattı

Rusya lideri, yerli üreticilerin hediye gönderdiği peynir ve şarapların kendisine mi ulaştığı yoksa korumaları tarafından mı yenildiği konusuna açıklık getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Tartışma Kulübü'nde yerli üreticilerin hediye gönderdiği peynir ve şarapların kendisine mi ulaştığı yoksa korumaları tarafından mı yenildiğini şakacı bir üslupla anlattı.

Etkinliğe katılan bir yerli peynir üreticisi, Rus lidere yaptırımlardan dolayı teşekkür ederek, bu sayede Rus üreticilerin kendi işlerini geliştirmek ve hatta ürünlerini ihraç etmek için daha fazla şansı olduğunu söyledi.

Putin'e 9 kez hediye peynir göndermeye çalıştığını belirten üretici, fakat her defasında ‘iyi çalışan' korumaların hediyelere el koyduğunu aktardı. Bunun üzerine Rus lider, "Yemek yemeleri de iyi" diye şakalaştı.

Üretici, bir defasında güvenlik çalışanlarının hediyelik peyniri Putin'e iletme sözü verdiklerini, bu nedenle sözlerini tutup tutmadıklarını, yoksa hepsini kendileri mi yediklerini merak ettiğini söyledi.

Şakaya devam eden Putin, "Kendileri yedi" yanıtını verdi.

Ardından Rus lider, bir keresinde arkadaşlarından gelen birkaç şişe şarap için güvenlik çalışanlarının, ‘şarabın kontrolünü yapalım mı yoksa kendiniz mi içersiniz' diye sorduklarını, kendisinin de ‘kontrol edin' dediğini ve böylelikle görevlilerin birkaç şişeyi kendileri test ettiklerini, kendisinin zaten ‘çok da fazla tüketmediğini' anlattı.