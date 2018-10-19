Türk silah üreticisi, Kerç saldırısında kullanılmış olabilecek silahı saptayamadı

© Sputnik / Yekaterina Keyzo Rus medyası: Kerç saldırganı 3 yıl boyunca silah ve bomba araştırması yapmış

Sputnik'e konuşan Hatsan Silah Sanayi şirketinin yetkilisi, Kırım'ın Kerç kentindeki olay yerinde çekilip yayınlanan fotoğraflardan saldırganın ateş ettiği silahın markasının kesin olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Yetkili, "Medyadaki mevcut fotoğraflardan tüfeğin tipinin belirlenmesi çok zor, zira buna benzer silahları üreten birçok şirket var. Hem şirketimiz, hem de diğer şirketler tarafından üretilen buna benzer yaklaşık 10 model mevcut. Silahın bizim üretimimiz olup olmadığını doğrulayamıyoruz. Kesin olarak sadece bu silahın 12 kalibrelik bir tüfek olduğu söylenebilir" diye konuştu.

16 ÖĞRENCİ VE 5 ÇALIŞAN ÖLDÜ

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rusya’da Kerç saldırısında ölenler anılıyor 8

Geçen çarşamba Kerç'te bir öğrenci okuduğu teknik kolejde silahlı ve patlayıcılı saldırı gerçekleştirmişti. Nedeni bilinmeyen saldırıda son verilere göre 16 öğrenci ve 5 kolej çalışanı olmak üzere 21 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Rus medyasında daha önce yer verilen haberlerde saldırganın Türkiye'de üretilen Hatsan Escort (AimGuard model) 12 kalibrelik pompalı tüfek kullandığı ifade edilmişti.