Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev, Şam'da Esad'la görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'i kabul ettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, Lavrentyev ve Verşinin'le Şam'da bir araya geldi.

Taraflar, Suriye'deki durumu, çözüm sürecini, anayasa komitesi kurulması ve sığınmacıların eve dönüşü konularını istişare etti.

'BATI BASKIYA DEVAM EDİYOR'

Esad, bazı bölge ülkelerinin ve birçok Batılı ülkenin siyasi gidişata müdahale etmeyi ve kendi isteklerini empoze etmek için baskı yapmayı sürdürdüklerini belirtti.

Terörü yok etmeyi ve istikrarı yeniden sağlamayı gerçekten isteyen taraflarla çalışmaya devam ettiklerini anlatan Esad, Batılı ülkelerin müdahalelerin ilerlemeyi sekteye uğratabileceğinin altını çizdi.

'EVE DÖNÜŞLER İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Esad, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin evlerine dönmesinin ana amaçları ve öncelikleri olduğunu da kaydederek sığınmacıların dönmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

'RUSYA, SURİYE'NİN YAKLAŞIMINDAN MEMNUN'

Lavrentyev de, Suriye yönetiminin çözüm sürecine ivme kazandıracak her konuya olumlu yaklaşmasının Rusya'da memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Şam ziyareti öncesinde bir dizi Arap ülkesinde temaslarda bulunduğunu anlatan Lavrentyev, Suriye'deki siyasi sürecin ve terörle mücadelenin ilerlemesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması, Suriye'nin birliğinin ve bağımsızlığının korunması için diplomatik çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.