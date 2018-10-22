Bogdanov: Putin'in Suudi Arabistan ziyareti için hazırlıklar sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan ziyareti için hazırlakların sürdüğünü ve Moskova'nın öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasının sona ermesini beklediğini ifade etti.

Gazeteciler, Bogdanov'a Kaşıkçı vakası ışığında Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinin akıbetini sordu.

Bogdanov, "Kaşıkçı soruşturmasının bitmesini bekliyoruz. Bu nedenle sabırlı olmamız ve beklememiz gerekiyor" dedi.

Ziyarete ilişkin hazırlıkların devam edip etmediği sorusu üzerine Bogdanov'un yanıtı şöyle oldu: "Evet. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Üst düzey bakanlık heyetimiz (Riyad'a) gitti. Sansasyonel bir dava ancak soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor."