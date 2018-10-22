Kırım saldırısında ölen öğrencilerden birinin erkek arkadaşı kendini 4. kattan aşağı attı

Kerç'teki teknik okuldaki saldırının gerçekleştirildiği noktanın yakınlarında olan 17 yaşındaki Viktorya Demçuk, çivi bombasının patlaması sonucu yaralandı. Demçuk, bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı Badalyan yanı başında bekledi. Doktorlar da ciddi şekilde yaralı olan Demçuk'un bacağını kesme kararı aldı. Genç kız daha sonra uçakla Moskova'ya götürülmek üzere, bir helikopterle Simferepol'e doğru yola çıktı, ancak yolda hayatını kaybetti.

VK'daki sosyal medya hesabında açıklama yapan Badalyan "Dürüst olmak gerekirse hayatım berbat. Vika benim gibi bir aptal için bir hediye. Başıma gelen en güzel şey. Onun gitmesine hazır değilim. Gerçek bu, saklamıyorum, isteyen istediğini söylesin, istediğini düşünsün, umurumda değil" ifadelerini kullandı.

‘SONSUZA DEK BİRLİKTE'

Badalyan, cuma günü de hesabındaki durumunu "Seni seviyorum, sonsuza dek birlikte" olarak değiştirdi ve 4. kattaki pencereden dışarı atladı. Badalyan, omurgasını kırdı ve şu anda kız arkadaşının kaldığı hastanede tedavi görüyor. Doktorlar, ayrıca uzman bir hastaneye sevk edilmeye hazır olup olmadığını değerlendiriyor.

Sosyal medyada ise Badalyan'a birçok iyi dilek mesajı geliyor, kimileri de yaptığının doğru olup olmadığını tartışıyor.