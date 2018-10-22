Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'nden özür bekliyor

© AFP 2018 / Ozan Köse Fener Rum Patrikhanesi: Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık talebi kabul edildi

Sputnik'in de dahil olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Moskova Patriği Basın Sözcüsü, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık verme kararının Ukrayna dahil tüm dünya Ortodoksluğuna zarar verdiğini belirtti.

MOSKOVA'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Volkov, "Bu gidişata ancak diyalog yoluyla hızlı şekilde son verilebilir. Bunun için de tek seçenek var: Fener Rum Patrikhanesi ile Kutsal Sinodu, eylemleriyle kararlarının hatalı olduğunun farkına varmalı ve hem tüm dünya Ortodoksluğuna hem de Ukrayna topraklarındaki Ortodoksluğa ciddi zarar veren bu eylemler nedeniyle özür dilemeli" dedi.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Moskova Patrikhanesi: Ukrayna kilisesi kararı, dağılmanın meşrulaştırılmasıdır

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

İLİŞKİLER TAMAMEN KESİLDİ

Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.