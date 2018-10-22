Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'nden özür bekliyor

MOSKOVA'DAN DİYALOG ÇAĞRISI
Volkov, "Bu gidişata ancak diyalog yoluyla hızlı şekilde son verilebilir. Bunun için de tek seçenek var: Fener Rum Patrikhanesi ile Kutsal Sinodu, eylemleriyle kararlarının hatalı olduğunun farkına varmalı ve hem tüm dünya Ortodoksluğuna hem de Ukrayna topraklarındaki Ortodoksluğa ciddi zarar veren bu eylemler nedeniyle özür dilemeli" dedi.
Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.
İLİŞKİLER TAMAMEN KESİLDİ
Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.
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