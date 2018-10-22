‘Rusya ile Türkiye, her türlü ileri teknoloji ürünleri için anlaşabilir’

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rus vekil: Rusya ile Türkiye, ortak bölge politikası için uygun mevzuat yaratıyor

Sputnik'e açıklamasında, Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 hava savunma füze sistemi anlaşmasını değerlendiren İvliyev, bu yeni Rus sistemlerin telif haklarının korunması konusuna değindi.

İvliyev, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Son yıllarda yaşanan tüm politik zorluklara rağmen geçen yıl Rusya ile Türkiye liderlerinin huzurunda fikri mülkiyet haklarının korunması anlaşmasını imzaladık. Bu anlamda iki ülke arasında, her türlü ileri teknoloji için her türlü anlaşmanın yapılması önünde hiçbir engel yok. Bu, uygar işbirliğinin bağlayıcı bir ögesidir".