'Putin, kurmaylarıyla İstanbul'daki dörtlü zirve kapsamında Suriye'yi konuştu'

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko Peskov'dan İstanbul'da yapılacak Suriye konulu dörtlü zirve hakkında açıklama

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısı hakkında basına bilgi veren Peskov, "İstanbul'da Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderleri arasında yapılması planlanan dörtlü zirveye hazırlık kapsamında Suriye'deki durum istişare edildi" dedi.

DÖRTLÜ ZİRVEYE KATILACAK LİDERLERİN SURİYE'DE ÇÖZÜME İLİŞKİN KONULARI İSTİŞARE ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumartesi günü İstanbul'da bir zirve gerçekleştirerek Suriye'de çözüme ilişkin konuları istişare etmesi bekleniyor.