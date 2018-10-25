Kremlin: Putin ve Suudi Kral, Kaşıkçı olayını görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını görüştüğü belirtildi.

© Sputnik / Sergey Guneev Putin: Kaşıkçı'nın başına gelenlerden ABD sorumlu

Suudi tarafın girişimiyle bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdül Aziz arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KONULAR ELE ALINDI

Görüşme sırasında enerji alanı dahil çok yönlü ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konular ele alındı. Kral Salman, Putin'e Suudi Arabistan'ı ziyaret etme davetini teyit etti.

Böyle bir ziyaretin tarihini diplomatik kanallar üzerinden belirleme kararı alındı.

İki liderin, Suriye sorunu ve Ortadoğu'daki genel durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilirken ayrıca gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili duruma değinildiği aktarıldı.