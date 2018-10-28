Türk Akımı’nın kullanıma açılacağı tarih belirlendi

Türk Akımı doğalgaz boru hattının biri Türk pazarı diğeri de Avrupa pazarı için olan her iki hattının da 2019 yılının sonunda kullanıma açılacağı belirtildi.

© AFP 2018 / SERGEY BOBOK Türk Akımı’nın deniz kısmının yüzde 95’i tamamlandı

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türkiye pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Güney ve Güneydoğu Avrupalı ülkelerin kullanımına ayrılacak.

Mayıs ayı sonlarında, Türk Akımı'nın Bulgaristan'a kadar uzatılacağı açıklandı. Ayrıca Budapeşte'den yapılan açıklamada, doğalgaz boru hattının Macaristan'a kadar ulaştırılmasının beklendiği belirtildi.

Her iki hattın inşaatının finansmanını tamamen üstlenen Gazprom, boru hattının açık deniz bölümünün tümüne sahip olacak. Türkiye'de gaz ulaşım altyapısı ise Botaş tarafından inşa edilecek.

Gazprom geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının yapımının devam ettiğini ve bugün itibarıyla boru hattının 2 kolunda toplam olarak 2775 kilometre boru döşendiğini ve bunun gaz boru hattının deniz kısmının toplam uzunluğunun yüzde 95'ini oluşturduğunu belirtmişti.