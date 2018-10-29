Sirkteki gösteride aslan, 3 yaşındaki küçük kıza saldırdı

Rusya'da bir sirkte meydana gelen olayda, aslan gösterinin gerçekleştiği sırada arenayı çevreleyen tellerin yakınında bulunan 3 yaşındaki küçük kıza saldırdı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar alan küçük kızın hastaneye kaldırdığı belirtildi.

© REUTERS / Yves Herman Dişi aslan, üç yavrusunun babasını öldürdü

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bir sirkte yaşanan olayda, bir aslan gösteri sırasında izleyiciler arasında bulanan 3 yaşındaki küçük bir kıza saldırdı.

Saldırının tanıkları, dişi aslanın kızı kolundan yakaladığını ve çocuğun başını ısırmaya devam ettiği sırada arenanın içerisine sürüklediğini aktardı.

SALDIRININ NEDENİ ANNENİN İHMARKARLIĞI

360 TV'ye konuşan bir kaynağa göre, saldırı, annenin ihmalkarlığı yüzünden gerçekleşti. Olayın tanıklarından biri olduğu belirtilen kaynak, olayın yaşanmasının nedenini, annenin küçük kızın arenanın etrafını çevreleyen tellere yakın bir şekilde dolaşmasına izin vermesine bağladığı belirtildi.

OLAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yüzünde ve vücudunda birçok kesik ve derin yaralar oluşan küçük kız, hızla yerel hastanelerden birine kaldırıldı.

Yerel makamların olay hakkında bir soruşturma başlattığı ve sirk müdürünün açılan soruşturma kapsamında sorgulanacağı aktarıldı.