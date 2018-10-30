Tataristan'da IŞİD'e ait bir hücre çökertildi

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde IŞİD’le koordineli bir şekilde çalışan terörist hücresi çökertildi. Operasyonda 18 kişi yakalandı. Hücrede Rusya’da terör eylemleri gerçekleştirme ve Suriye’deki teröristlere katılma planları yapıldığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tataristan’da bir IŞİD hücresine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 18 kişi yakalandı. Çökertilen hücredeki teröristler Rusya’da yankı uyandıracak bir dizi terör eylemi düzenlemeyi ve Suriye’deki militanlara katılmayı planlıyordu.

FSB’den Russia Today’e (RT) ulaştırılan açıklamada militanların radikal gençleri kendi saflarına çekmeye çalıştığı ve terör saldırısı için kaynak topladığı kaydedildi. Açıklamaya göre, eş zamanlı düzenlenen teröristlerin etkisinde kalan 11 kişi ve 7 örgüt üyesi yakalandı.

Eş zamanlı olarak 18 adreste yapılan aramalarda da IŞİD’e ait silahlar, patlayıcılar, aşırıcı yayınlar ve eşyalar bulundu.