Peskov: Rusya, Türkiye'nin İdlib anlaşmasını tam olarak yerine getirememesini anlayışla karşılıyor

Rusya'nın İdlib anlaşmasının yerine getirilmesi için Türkiye tarafından atılan adımları gördüğünü söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın bölgedeki zorlu durum nedeniyle anlaşmayı tam olarak yerine getirememesini anlayışla karşıladığını belirtti.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumun zor olduğuna, çatışmaların devam ettiğine ve maalesef her şeyin planlandığı gibi gitmediğine dair açıklamasını muhtemelen hatırlarsınız" diyen Kremlin Sözcüsü, " Bununla birlikte Putin, bunu anlayışla karşıladıklarını zira durumun gerçekten de son derece zor olduğunu belirtmişti" vurgusu yaptı.

'ÖNEMLİ OLAN, ÇABA SARF EDİLMESİ'

Peskov, "Önemli olan nokta, Rusya'nın Türk tarafının tüm anlaşmaları yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini görmesidir. Çalışmalar sürüyor" diye ekledi.