Peskov: Rusya, Türkiye'nin İdlib anlaşmasını tam olarak yerine getirememesini anlayışla karşılıyor

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumun zor olduğuna, çatışmaların devam ettiğine ve maalesef her şeyin planlandığı gibi gitmediğine dair açıklamasını muhtemelen hatırlarsınız" diyen Kremlin Sözcüsü, " Bununla birlikte Putin, bunu anlayışla karşıladıklarını zira durumun gerçekten de son derece zor olduğunu belirtmişti" vurgusu yaptı.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
'ÖNEMLİ OLAN, ÇABA SARF EDİLMESİ'
Peskov, "Önemli olan nokta, Rusya'nın Türk tarafının tüm anlaşmaları yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini görmesidir. Çalışmalar sürüyor" diye ekledi.
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