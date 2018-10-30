Rus senatör, Merkel'in siyasi çöküşünün nedenini açıkladı

© AFP 2018 / Tobias Schwarz Merkel: Parti başkanlığına ve başbakanlığa yeniden aday olmayacağım

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Merkel'in aralık ayında yapılacak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Kurulu'nda genel başkanlık ve 2021'deki başbakanlık görevleri için aday olmama kararını değerlendirdi.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatanın bedeli: Henüz birkaç yıl önce AB'nin mutlak lideri olarak adlandırılan Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) liderliği için mücadele etmekten vazgeçti. Ana sebep, Almanya'ya 1.1 milyon sığınmacıyı kabul etmekti. "Üstesinden geleceğiz" diye güvence verdi. Üstesinden gelemedi. Sığınmacı krizi, Merkel'in çöküşünün başlangıcı oldu" ifadelerini kullandı.

Цена ошибки: Меркель, которую ещё пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС. Главная причина — решение принять в ФРГ 1.1 млн беженцев. «Мы справимся», — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 29, 2018

​Almanya'da yerel seçimlerde yaşanan başarısızlığın ardından açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Hükümet güvenilirliğini yitirdi" açıklamasında bulundu ve genel başkanlık ve başbakanlığa yeniden aday olmayacağını belirtmişti.