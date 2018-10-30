Rusya’daki işsizlik yıllar sonra ilk kez dip seviyede

Rusya’daki işsizlik oranı yıllardır ilk kez en düşük değerlere ulaştı ve ağustos itibarıyla yüzde 4.6 oldu.

© Sputnik / Alexey Malgavko Putin’in emeklilik reformu üzerinde yaptığı düzenlemeler oybirliği ile kabul edildi

Sputnik'in Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine dayanarak yaptığı araştırma, Rusya'daki işsizliğin geçen ağustos itibarıyla en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 4.6 olduğunu ortaya koydu.

İŞSİZLİĞİN EN DÜŞÜK OLDUĞU KENT MOSKOVA

İşsizliğin en düşük olduğu kent yüzde 1.2 ile Moskova olurken, burada her işsiz vatandaşa iş ve işçi bulma kurumunda istihdam sağlanabilecek 2 boş yer düştüğü anlaşılıyor.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI İNGUŞETYA'DA

Saint Petersburg (yüzde 1.4), Moskova Bölgesi (yüzde 2.6), Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi (yüzde 2) ve Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesinde (yüzde 2.3) de işsizlik rakamları oldukça düşük çıkarken, Rusya'nın 39 farklı bölgesindeyse işsizliğin ülke ortalamasının altında olduğu belirlendi. Rusya'daki işsizliğin en yüksek olduğu yerse yüzde 26.5 ile İnguşetya oldu.

Ağustosta çalışmaya elverişli yaşta olan Rus vatandaşlarının sayısı ülke genelinde 76.2 milyon kişi olarak açıklanırken, bunlardan 3.5 milyon kişinin işsiz olduğu anlaşıldı. Ayrıca iş sahibi olmayan Rusların ortalama yaşı 35, ortalama iş arama süresi ise 6.9 ay olarak belirlendi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre işsizlik seviyesi 58 bölgede düşüş kaydetti. Bu olumlu eğilimin lideriyse işsizliğin yüzde 2.7 düşerek yüzde 3.4'e ulaştığı Mariy-El Cumhuriyeti oldu.