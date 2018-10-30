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22:58 30 Ekim 2018
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    İşçi, ekonomi

    Rusya’daki işsizlik yıllar sonra ilk kez dip seviyede

    © AA /
    Rusya
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    Rusya’daki işsizlik oranı yıllardır ilk kez en düşük değerlere ulaştı ve ağustos itibarıyla yüzde 4.6 oldu.

    Yaşlı Rus çift
    © Sputnik / Alexey Malgavko
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    Sputnik'in Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine dayanarak yaptığı araştırma, Rusya'daki işsizliğin geçen ağustos itibarıyla en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 4.6 olduğunu ortaya koydu.

    İŞSİZLİĞİN EN DÜŞÜK OLDUĞU KENT MOSKOVA

    İşsizliğin en düşük olduğu kent yüzde 1.2 ile Moskova olurken, burada her işsiz vatandaşa iş ve işçi bulma kurumunda istihdam sağlanabilecek 2 boş yer düştüğü anlaşılıyor.

    EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI İNGUŞETYA'DA

    Saint Petersburg (yüzde 1.4), Moskova Bölgesi (yüzde 2.6), Yamal-Nenetsk Özerk Bölgesi (yüzde 2) ve Hantı-Mansiysk Özerk Bölgesinde (yüzde 2.3) de işsizlik rakamları oldukça düşük çıkarken, Rusya'nın 39 farklı bölgesindeyse işsizliğin ülke ortalamasının altında olduğu belirlendi. Rusya'daki işsizliğin en yüksek olduğu yerse yüzde 26.5 ile İnguşetya oldu.

    Gazze
    © AA /
    Dünya üzerindeki en yüksek işsizlik oranı Filistin'de
    3.5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

    Ağustosta çalışmaya elverişli yaşta olan Rus vatandaşlarının sayısı ülke genelinde 76.2 milyon kişi olarak açıklanırken, bunlardan 3.5 milyon kişinin işsiz olduğu anlaşıldı. Ayrıca iş sahibi olmayan Rusların ortalama yaşı 35, ortalama iş arama süresi ise 6.9 ay olarak belirlendi.

    Bir önceki yılın aynı dönemine göre işsizlik seviyesi 58 bölgede düşüş kaydetti. Bu olumlu eğilimin lideriyse işsizliğin yüzde 2.7 düşerek yüzde 3.4'e ulaştığı Mariy-El Cumhuriyeti oldu.

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    Etiketler:
    Rusya'nın işsizlik oranı açıklandı, Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), Sputnik, Moskova, Rusya
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