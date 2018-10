Rus basını Putin’in İstanbul’daki kıyafetini konuşuyor: Sibirya paltosu mu?

Merkel, İstanbul zirvesi sırasında, paltosunu düğmeleyen Putin'e, Türkçesi ‘Sibirya paltosu mu?' olan "Sibirskoye palto?" diye sormuştu. Muhtemelen Alman lider, Rus mevkidaşının Türkiye'ye doğrudan Sibirya'dan geldiğine işaret ediyordu. Putin, gülümseyerek üzerindeki paltonun Sibirya için çok ince olduğunu söyledi.

Sosyal medyadaki videoda, sadece Putin'in üzerinde palto olduğu görülüyor. Diğer liderler ceketle yürüyorlar.



Merkel'in zirve çıkışında sergilediği duruş ve bu denli kolay bir şekilde Rusçaya geçişinin çok şey anlattığını belirten Rus siyaset uzmanı Vyaçeslav Smirnov, Kommersant gazetesine açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu aslında iyi, zira bu gayri resmi bir sohbetti ve medyanın şimdi tartışacak bir şeyi var. Hatta zirvenin sonuçlarından çok bu konu konuşuluyor. Merkel ile Putin normal ilişkilere sahipler, zira Rus Devlet Başkanı zamanında Merkel'e çok daha başarılı şakalar yapmıştı. Hatırlatmak gerekir ki Vladimir Putin bir ara Alman Şansölyeyi köpeğiyle tanıştırmıştı. Bu Merkel'in Rusya'ya ilk ziyareti sırasında olmuştu. Sonralar kamuoyu medya üzerinden Merkel'in bu hayvanlardan çok korktuğunu öğrenmişti".

Vladimir Putin, kıyafetlerinde klasik iş tarzına önem veriyor. Brioni'den takım elbise, Valentino'dan ipek kravat ve Salvatore Ferragamo ayakkabılarına sempatiyle bilenen Rus lider, sıkça siyasi ve iş çevrelerinde moda trendi belirleyici rolünü oynuyor. Canada Goose montları ile Brioni takım elbisesini popüler hale getiren Putin olmuştu.

Putin'in İstanbul zirvesine iyi düşünülmüş imajla katıldığını ve üzerindeki paltonun bu imajın parçası olduğunu kaydeden Fashion Consulting Direktörü Anuş Gasparyan, "Bizim politikacılarımız sıkça klasik İtalyan markaları seçer. Bu, İngiliz kesimi takım elbiseler ve paltolar. Sürekli değişen moda resmi, ciddi, iş tarzını etkilemez" dedi.

Gasparyan, "Politikacıların dış görünüşü istikrar ve güveni yansıtmalı. Politikacının kıyafeti belli bir kurala uymalı ve Putin her zaman buna uyuyor. Eğer siyah paltodan bahsediyorsak tamamen iş tarzında bu palto takım elbise üzerine iyi oturdu. Bu arada palto oldukça hafif" yorumunda bulundu.

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesinin ortak bildirisi yayınlandı

Genel olarak politikacıları kıyafetinin sembolik olduğunu ve çok şey anlattığını dile getiren Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi'nden (MGIMO) siyaset uzmanı Viktor Mizin, "Zira kıyafetin tarzı, sahibinin imajını ortaya koyuyor. Vladimir Putin her zaman ciddi ve özenli, böylelikle kendine güveni ve tam kontrolü gösteriyor. Kıyafet her zaman bir nevi sinyaldir. Örneğin genç Kanada Başbakanı halk karşısına kolları sıvalı gömlekle çıkmayı seviyor, yani genç, sportif, gayri resmi olduğunu sergiliyor. Vladimir Putin'in bir ara her an saldırı olacak korkusuyla kıyafeti altında kurşungeçirmez yelek taşıyan adam çağrışımı yapan imaja sahipti. Sanırım bu sefer de Putin, yoğunluktan coğrafyaları karıştırdı, zira şu anda Moskova'da kar yağıyor. Kafa sorunlarla dolu olunca bu tür şeylere dikkat etmeyebiliyor insan".

Tasarımcıların söylediğine göre Vladimir Putin genelde, Nina Ricci paltolarını tercih ediyor.