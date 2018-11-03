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15:02 03 Kasım 2018
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Rus Büyükelçi: Hususi ve hizmet pasaportu olan Türklere vize kolaylığı öngörülebilir gelecekte sağlanabilir

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Rusya
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    Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, hususi ve hizmet pasaportu olan Türkiye vatandaşlarının Rusya’ya girişlerinin öngörülebilir bir gelecekte kolaylaştırılabileceğini söyledi.

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    © Sputnik / Alexander Vilf
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    Antalya'da düzenlenen Rus-Türk Toplumsal Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Yerhov, "Vize sorununu ortak, koordine edilmiş çabalarımızla çözebilmemiz için gereken ön koşullar sağlandı. (Taraflar arasında) konsolosluk sorunlarıyla ilgili dün Moskova'da bir görüşme yapıldı. Bu sorun orada derinlemesine ele alındı" dedi.

    Yerhov, Türk vatandaşları için vize kolaylığı kararının ne zaman alışabileceğine ilişkinse, "Tahminde bulunmak istemiyorum fakat hususi ve hizmet pasaportu sahibi olan Türkiye vatandaşlarının Rusya'ya girişi sorununun öngörülebilir bir gelecekte çözülmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

    Rus Büyükelçi, "Türkiye'de bu tür pasaportlar yurtdışında görevleri olan bakan yardımcıları, sporcular, sanatçılar ve bilim insanlarına veriliyor. Bu, çok büyük bir adım" diye ekledi.

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    Diğer taraftan Türkiye'den Rusya'ya turist akışının azalmasının sebebinin vize muafiyetinin iptal edilmesi olduğunu söylemenin doğru olmayacağını ifade eden Yerhov, bunun nedenini şöyle açıkladı: "Hükümetlerimiz arasında 2010'da imzalanan anlaşmanın geçerli olduğu dönemde (Rusya'yı ziyaret eden Türiye vatandaşları bakımından) güzel rakamlar elde edilmişti. Fakat buna ‘vize serbestisi' dense de durum tam da böyle değildi. Söz konusu anlaşma bazı kategorilerdeki vatandaşlar için vize zorunluluğunun kaldırılmasını öngörüyordu. Fakat bu vatandaşlar içinde iş insanları, öğrenciler ya da TIR soförleri yer almıyordu. Sadece kendilerini turist olarak tanımlayan kişiler için vize serbestisi uygulanıyordu."

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    "Anlaşma artık geçerli olmadığı için Türkiye'den Rusya'ya girişlerin sayısı gerçekten de düştü" diye devam eden Rus Büyükelçi, bunun Rusya'ya giden Türk turistlerin sayısının azaldığı anlamına gelemeyeceğini çünkü anlaşmanın geçerli olduğu dönemde kendilerini turist olarak tanıtıp Rusya'ya giriş yapan kişiler içinde iş insanlarının da bulunduğunu kaydetti.

    "Bu sebeplerde bazı şeyleri basite indirgememek gerek" diyen Yerhov, Rus tarafının söz konusu vize anlaşmasını iptal etmek için geçerli sebepleri olduğu hatırlatmasını yaptı.

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    Ayrıca Yerhov, "Bu sebepler hala da geçerli. Türkiye ile hükümetlerarası anlaşmayı imzaladığımızda bölgedeki durum farklıydı. Şimdiki durumu da dikkate almalıyız" vurgusunu yaptı.

    Rusya, Suriye'deki terörist gruplara operasyon düzenleyen bir savaş uçağının Türk jetleri tarafından Kasım 2015'te düşürmesi ardından Türk turistlere uygulanan vize serbestisini iptal etmişti. Rus tarafı vize anlaşmasını iptal etmesine gerekçe olarak, Suriye'den Türkiye topraklarına sızan cihatçıların turist olarak Rusya'ya giriş yapma tehlikesini göstermişti.

    Etiketler:
    vize muafiyeti, Rus-Türk Toplumsal Forumu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya, Rusya, Türkiye
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