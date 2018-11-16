'Su-57 pilotları, özel basınç azaltıcı tulumları test etmeye başladı'

Rusya Savunma Sanayisi Kompleksi'nden bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Su-57 avcı uçaklarının pilotlarının giyeceği tulumlar uçuş testlerinden geçiriliyor.

Tulumlarla ilgili fabrika kontrollerinin tamamlandığını ve nihai aşama olan uçuş testlerine geçildiğini belirten kaynak, pilotların bu tulumlar içinde uçmaya başladığının altını çizdi.

BİLİNÇ KAYBI TEHDİDİNİ ENGELLİYOR

Yüksek irtifaya dayanıklı sahip tulum, aşırı yük oluştuğunda pilotun el ve ayaklarıyla karnına baskı uygulayarak beyinden yoğun kan akışını ve bilinç kaybı tehdidi oluşmasını engelliyor.

Testlerin ne zaman biteceği belirtilmezken test aşamasının ardından tulumların seri üretimine geçilmesi bekleniyor.

2019'DA TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.