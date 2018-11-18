Kayıt
20:42 18 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Kremlin: Türk Akımı popülist bir proje değil, hem Türkiye hem de Avrupa’ya yararı olacak

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Putin’le Erdoğan’ın yarın törenine katılacağı Türk Akımı hakkında Kremlin’den bir açıklama geldi.

    Soçi'de Putin ile Erdoğan'dan İdlib'de silahsız bölge açıklaması
    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko
    Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ile Putin, Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törende bir araya gelecek
    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı'nın popülist politikalar sonucu ortaya atılmış bir proje olmadığını, bu doğalgaz boru hattı projesinin hem Türk ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

    DENİZDEN GEÇEN KISIM TAMAMLANDI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşaatının bitmesi nedeniyle yapılacak tören için İstanbul'a gelmeye hazırlanırken, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bu doğalgaz boru hattı projesine ilişkin yeni açıklamalar geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
    Lavrov: Sırbistan, Türk Akımı’na dahil edilebilir, büyük planlar var
    AVRUPALI TÜKETİCİLERE DE ULAŞACAK

    Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Türk Akımı, popülist bir proje değil, Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçekten yardımı olacak bir proje. Bu yüzden çok kısa bir süre sonra bu doğalgaz (Türk Akımı'ndan pompalanacak Rus gazı) sadece Türkiye'ye gidip Türk ekonomisinin gelişmesine yardım etmekle kalmayacak; Avrupalı tüketicilere de ulaşacak" dedi.

    PEK ÇOK ÜLKE GÜNDEMİNE ALDI

    Kremlin Sözcüsü, "Nitekim şu anda pek çok ülke ‘(Türk Akımı'nın) hatlarından biri bir şekilde bize de gelse iyi olurdu' düşüncesini gündemine almış durumda" diye devam etti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © AA / Atina Haber Ajansı
    Çipras: Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle yarın düzenlenecek törene telekonferans yoluyla katılmak için yarın İstanbul'a gelecek. Rus lider Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılmalarının yanı sıra ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

    1100 KİLOMETRENİN 937'Sİ DENİZDEN

    Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

    İKİ AYRI HAT

    ABD Enerji Bakanı Rick Perry
    © AP Photo / Cliff Owen
    ABD: Türk Akımı ve Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz
    Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

    Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

    OCAK 2020'DE DEVREYE GİRECEK

    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın her iki hattına da Ocak 2020'de doğalgaz pompalamayı planladıklarını söylemişti.

    Etiketler:
    Kremlin, Türk Akımı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Avrupa, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Aktris Natalya Rudova.
    Rusya’nın en seksi kadınları belirlendi
    Karikatür
    ABD'nin 'demokrasisinin' bedeli: 'Üç ülkede yarım milyon insan öldürüldü, savaşa 6 trilyon dolar harcandı'
    İnfografik
    2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet