Kremlin: Türk Akımı popülist bir proje değil, hem Türkiye hem de Avrupa’ya yararı olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Akımı'nın popülist politikalar sonucu ortaya atılmış bir proje olmadığını, bu doğalgaz boru hattı projesinin hem Türk ekonomisinin gelişmesine hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

DENİZDEN GEÇEN KISIM TAMAMLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının inşaatının bitmesi nedeniyle yapılacak tören için İstanbul'a gelmeye hazırlanırken, Kremlin Sözcüsü Peskov'dan bu doğalgaz boru hattı projesine ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov, "Türk Akımı, popülist bir proje değil, Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçekten yardımı olacak bir proje. Bu yüzden çok kısa bir süre sonra bu doğalgaz (Türk Akımı'ndan pompalanacak Rus gazı) sadece Türkiye'ye gidip Türk ekonomisinin gelişmesine yardım etmekle kalmayacak; Avrupalı tüketicilere de ulaşacak" dedi.

PEK ÇOK ÜLKE GÜNDEMİNE ALDI

Kremlin Sözcüsü, "Nitekim şu anda pek çok ülke ‘(Türk Akımı'nın) hatlarından biri bir şekilde bize de gelse iyi olurdu' düşüncesini gündemine almış durumda" diye devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı'nın deniz kısmının tamamlanması nedeniyle yarın düzenlenecek törene telekonferans yoluyla katılmak için yarın İstanbul'a gelecek. Rus lider Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılmalarının yanı sıra ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

1100 KİLOMETRENİN 937'Sİ DENİZDEN

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

İKİ AYRI HAT

© AP Photo / Cliff Owen ABD: Türk Akımı ve Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz

Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

OCAK 2020'DE DEVREYE GİRECEK

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın her iki hattına da Ocak 2020'de doğalgaz pompalamayı planladıklarını söylemişti.