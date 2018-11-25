FSB: Ukrayna Donanması'nın 2 gemisi son sürat Kerç boğazına doğru ilerliyor

FSB halkla ilişkiler servisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna Donanması'na ait 2 Gyurza sınıfı zırhlı topçu gemisinin son sürat Kerç boğazına doğru ilerlediği bildirildi.

'GEREKEN TÜM TEDBİRLER ALINIYOR'

Açıklamada, "Bugün saat 11.30'da Rusya FSB sınır idaresi tarafından Berdyansk limanından 2 Gyurza sınıfı zırhlı topçu gemisinin çıkış yaptığı tespit edildi. Şu anda gemiler son sürat Kerç boğazında Kiev tarafından organize edilen provokasyon bölgesine doğru ilerliyor. FSB sınır birlikleri, bu provokasyona son verilmesi için gereken tüm tedbirler alınıyor" dendi.

'DENİZCİLİK KURALLARI AYAKLAR ALTINA ALINIYOR'

Bu arada Rusya Devlet Duması'nın Kırım'ın Sivastopol kentinden milletvekili Dmitriy Belik, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna'ya ait gemilerin denizden Rusya'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve uluslararası denizcilik kurallarını ayaklar altına aldığını belirtti. Belik'e göre Kiev, Rusya Deniz Kuvvetleri'nin olası bir saldırıya karşılık vermeye hazır olup olmadığını sınamaya çalışıyor.