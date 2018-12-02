Rusya'nın Amerikan ağır topçu sistemlerini imha etmek için kullanacağı yeni yöntem

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), Rus yapımı 1B75 Penisillin adlı yeni topçu keşif sisteminin, 'ABD'nin ağır topçu sistemlerinin imha edilmesi için yeni bir yöntem olabileceğini' yazdı.

NI, Rusya'nın geliştirdiği yeni otomatik keşif sisteminin gürültüyü ve kinetik enerjiyi tespit etmek için 4 ses ve ısı algılama radarı, dengeyi sağlayan büyük bir platform ve elektro optik modül kullandığını belirtti.

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Rus yapımı 1B75 Penisillin adlı yeni topçu keşif sisteminin verilerin hızlı şekilde sınıflandırılması amacıyla 6 normal ve 6 termal kamerayla da donatıldığını aktaran NI, elektro optik modülün yerleştirildiği yüksek seviyelendirme direğinin, cihazın farklı yere konuşlandırılması sırasında geriye doğru yatırılarak katlandığını kaydetti.

'HEDEFLERİ 5 SANİYEDE BULUYOR'

Makaleye göre keşif sistemi, 25 kilometrelik yarıçaptaki hedefleri 5 saniyede tespit edebiliyor. Karşı tarafın fırlattığı mermilerin düşeceği yerleri önceden belirleyebiliyor.

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Yeni sistemin sahip olduğu bir avantaja daha işaret eden makale, Penisillin'in radarlar için standart olan elektromanyetik dalgalar kullanmadığı için karşı tarafın topçu birlikleri tarafından tespit edilme olasılığının çok daha düşük olduğunun altı çizildi.

'KAPI SESİNİ BİLE DUYUYOR'

Yeni sistemi geliştiren Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in açıklamasına göre algılama sensörleri, örtülen bir kapı sesini dahi tespit edecek kadar hassas.

TAMAMEN OTOMATİK

Bunun yanısıra Penisillin, insan faktörünün önlenmesi için tamamen otomatik şekilde çalışıyor.

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Ancak NI, Rusya'nın yeni sisteminin radar istasyonlarına göre daha düşük menzile sahip olduğunu belirtirken sabit radarların karşı tarafın fırlattığı havan topu mermileri gibi zayıf sinyalli mermileri tespit etmede zorlandığına dikkat çekti.

İlk örneği geçen yıl tanıtılan 1B75 Penisillin topçu keşif sisteminin artık testlerinin tamamlandığı ve gelecek yıl seri üretimine başlanacağı ifade edildi.

Russia works on powerful ‘Penicillin’ pill for enemy guns



https://t.co/9o4pfEsjKV pic.twitter.com/CmmquJ5vPC — Pravda Report (@engpravda) 19 Mayıs 2017

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