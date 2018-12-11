Rosselhoznadzor: Türkiye, Rusya'dan sığır eti ithalatına ilişkin veterinerlik sertifikasını onayladı

Rosselhoznadzor'un açıklamasına göre Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Rusya'dan sığır eti ithalatının önünü açacak veterinerlik sertifikasını onayladı.

Açıklamada, "Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Rosselhoznadzor'a Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti ithalatına ilişkin veterinerlik sertifikasını onaylandığını bildirdi" dendi.

Rusya'nın en büyük sığır eti üreticisi Miratorg'un Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Nikitin, daha önce Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Ancak Türk veterinerler başta şirketimiz olmak üzere Rusya'daki kuruluşlarda denetimde bulunsa da, şu anda veterinerlik konusu nedeniyle Türk pazarına erişimimiz bulunmuyor. Denetimlerden memnunuz, ancak bazı bürokratik engeller devam ediyor ve Türkiye'ye ihracat şu an itibariyle kapalı durumda" demişti.