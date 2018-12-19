Zaharova: Suriye'deki ABD-Kürt flörtü, Türkiye-Suriye sınırındaki durumu had safhada kötüleştirdi

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Washington'un ayrılıkçı eğilimlere sahip Kürt siyasetçilerle devam eden flörtü, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle Ankara'nın endişelerini ciddi şekilde artırdı. ABD, bu endişeleri ortadan kaldırmayı henüz başarabilmiş değil" dedi.

Zaharova, Fırat'ın doğusundaki durum sonucunda Türkiye-Suriye sınırında ve çok kısa süre önce IŞİD'in saldırısına maruz kalan bölgelerde durumun had safhada kötüleştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Fırat'ın doğusundaki Kürt güçlere yönelik bir harekat başlatacaklarını duyurmuştu.