Avangard füze sisteminin nasıl denendiğini gösteren yeni video yayımlandı

Rus ordusunun, çarşamba günü teste tabi tuttuğu Avangard sistemi, Orenburg Bölgesi'nden fırlatılmış ve Kamçatka'daki Kura poligonunda yer alan hedefi başarıyla vurmuştu.
NÜKLEER BAŞLIKLI
Nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyan Avangard'ın test atışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in denetiminde gerçekleştirilmişti.
Newest VIDEO of Russian Avangard missile test launch released https://t.co/KE6pK7WmFP pic.twitter.com/0FMsRGqK5I— Sputnik (@SputnikInt) December 30, 2018
DİĞERLERİNDEN FARKI
Gelecek yıl ordunun hizmetine girmesi beklenen Avangard füzeleri, geleneksel kıtalararası balistik füzelerden farklı olarak, atmosferin yoğun katmanlarında onlarca kilometre irtifada seyredebiliyor ve ses hızının 27 katı hızla uçabiliyor.
Ministry of Defence conducts test launch of Avangard missile#Russia pic.twitter.com/l6LQgr3Rrk— Ruptly (@Ruptly) December 30, 2018
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