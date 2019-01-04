'200 milyon dolar yolsuzlukla suçlanan eski Moskova Bölgesi Maliye Bakanı Kuznetsov Rusya'ya iade edildi'

Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus tarafının iade talebini kabul eden Fransa, Kuznetsov'u Rusya'ya gönderdi.

Başsavcılık, Kuznetsov'un 3 Ocak'ta Rus Interpol ajanları ve Federal Ceza İnfaz Kurumu yetkilileriyle Rusya'ya giriş yaptığını kaydetti.

Kuznetsov, 2010 yılında yolsuzluk ve zimmete para geçirmekle suçlanmış ve Moskova bölge hükümetine, yerel belediye kuruluşlarına ve bazı işletmelere toplam 14 milyon ruble (200 milyon dolar) zarar verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kuznetsov'un bu suçları ABD vatandaşı eşi Janna Bullock'la işlediği belirtilmişti. Ocak 2018'de Bullock hakkında 11 yıl gıyabi tutuklama kararı verilmişti. Ancak Bullock'un nerede olduğu bilinmiyor.