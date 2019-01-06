NASA, senatörlerin baskısına boyun eğdi: Roscosmos Başkanı Rogozin'e yapılan davet geri çekildi

Washington Post'a konuşan Bridenstine, "Birçok senatörden bu davetin çok iyi bir fikir olmadığını duyduk. Senatörlerin çıkarlarına saygı duyduğum için daveti geri çektim" dedi.
Washington Post, NASA'nın cuma günü şubat ayında planlanan ziyaretin erteleneceğini duyurduğunu, ancak artan eleştiriler nedeniyle ajansın daveti geri çekmenin daha iyi olacağına karar verdiğini vurguladı.
ROSCOSMOS: NASA'NIN BASIN YOLUYLA İLETİŞİM KURMASI ŞAŞIRTICI
Bu arada Roscosmos Sözcüsü Vladimir Ustimenko, Rogozin'e yapılan davetin geri çekildiğine dair NASA'dan bir bildirim almadıklarını belirtti.
NASA'nın doğrudan iletişim kurmak yerine basın yoluyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Ustimenko, NASA'dan konuyla ilgili açıklama beklediklerinin altını çizdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)