NASA, senatörlerin baskısına boyun eğdi: Roscosmos Başkanı Rogozin'e yapılan davet geri çekildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin'e yaptıkları ziyaret davetini bazı senatörlerinden baskısı nedeniyle geri çektiklerini duyurdu.

Washington Post'a konuşan Bridenstine, "Birçok senatörden bu davetin çok iyi bir fikir olmadığını duyduk. Senatörlerin çıkarlarına saygı duyduğum için daveti geri çektim" dedi.

Rogozin'e davet yapılması ve davetin geri çekilmesi konusunda Beyaz Saray'la hiçbir görüşmesi olmadığını da kaydeden Bridenstine, "Rogozin'i davet ederken dünyanın, çeşitli konularda ihtilaf yaşayan ülkelerin uzay alanında işbirliği yapabildiğini görmesinin iyi olacağını düşündüm" diye konuştu.

Washington Post, NASA'nın cuma günü şubat ayında planlanan ziyaretin erteleneceğini duyurduğunu, ancak artan eleştiriler nedeniyle ajansın daveti geri çekmenin daha iyi olacağına karar verdiğini vurguladı.

ROSCOSMOS: NASA'NIN BASIN YOLUYLA İLETİŞİM KURMASI ŞAŞIRTICI

Bu arada Roscosmos Sözcüsü Vladimir Ustimenko, Rogozin'e yapılan davetin geri çekildiğine dair NASA'dan bir bildirim almadıklarını belirtti.

NASA'nın doğrudan iletişim kurmak yerine basın yoluyla iletişim kurmasının şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Ustimenko, NASA'dan konuyla ilgili açıklama beklediklerinin altını çizdi.