Rusya'da Noel heyecanı: Baş ayin Kurtarıcı İsa Katedrali'nde

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kurtarıcı İsa (Hrista Spasitelya) Katedrali'nde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından baş ayin verildi.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev eşi Svetlana ile Patrik Kirill'in yönettiği ayine katıldı.
Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar, bugün Hz. İsa'nın doğumgünü olarak bilinen Noel'i kutluyor. Rusya'daki baş ayin gece saatlerinde Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yapıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kurtarıcı İsa (Hrista Spasitelya) Katedrali'nde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından baş ayin verildi.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev eşi Svetlana ile Patrik Kirill'in yönettiği ayine katıldı.
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