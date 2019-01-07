Rusya'da Noel heyecanı: Baş ayin Kurtarıcı İsa Katedrali'nde

Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar, bugün Hz. İsa'nın doğumgünü olarak bilinen Noel'i kutluyor. Rusya'daki baş ayin gece saatlerinde Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yapıldı.

ria novosti Yeni yıl ve Noel kutlamalarında Moskova’yı 15 bin polis koruyacak

Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcistan, Kudüs, Sırbistan kiliseleri ve Athos manastırlarının yanı sıra Doğu Katolik Kilisesi ile Eski İnananlar bugün Hz. İsa'nın doğumgünü olarak bilinen Noel'i kutluyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kurtarıcı İsa (Hrista Spasitelya) Katedrali'nde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill tarafından baş ayin verildi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev eşi Svetlana ile Patrik Kirill'in yönettiği ayine katıldı.