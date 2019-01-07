Sarhoş SBU görevlisi mutfakta sökmeye çalıştığı el bombasının patlaması sonucu öldü

Güvenlik organlarının verdiği bilgiye göre, patlamanın meydana geldiği dairede üç erkek ve üç kadın alkollü kutlama yaptı. 31 yaşındaki SBU görevlisi ve bir arkadaşı mutfakta menşei belirlenemeyen bir el bombasını sökmeye çalıştı. Bu sırada bomba patladı ve iki adam aldıkları yaralardan dolayı olay yerinde öldü. Dairede bulunan diğer kişiler olaydan yara almadan kurtuldu.
© AA / Emin Sansar
Olay 5 Ocak günü saat 21:00'de Mariupol'daki Stroiteley Bulvarı'nda bulunan çok katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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