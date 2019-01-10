Roskomnadzor: BBC'nin internet kaynakları, IŞİD propagandası yapıyor

BBC'nin internet sitelerini denetleyen Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), İngiliz kuruluşun yayınlarında IŞİD propagandası yaptığını tespit etti.

Roskomnadzor, İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom'un Russia Today'in (RT) kural ihlali yaptığı iddialarının ardından Rusya'da yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet kaynaklarını denetledi.

Denetim sonucunda Roskomnadzor'dan yapılan açıklamaya göre BBC'nin internet kaynakları, IŞİD ideolojisinin propagandasını yapan bir haber yayınladı.

Açıklamada, "BBC'nin internet sitelerinin Rus hukukunu ihlal edip etmediğine ilişkin denetimler sürüyor. Bugün itibarıyla bir terör örgütünün ideolojik ilkelerini aktaran bir haber tespit edildi" dendi.

Söz konusu haberde IŞİD lideri Bağdadi'den alıntılara yer verildiğini kaydeden kurum, BBC'deki materyallerin Rusya'daki aşırılıkla mücadele mevzuatının normlarına uygunluğunun incelenmeye devam edildiğini belirtti.

BBC TELEVİZYONU 14-31 OCAK'TA DENETLENECEK

BBC Rusya'nın 16 Ocak'a kadar basın kanununa uyduklarını teyit eden belgeleri sunması gerektiğini ifade eden Roskomnadzor, BBC televizyonuna yönelik denetimin ise 14-31 Ocak tarihleri arasında yapılacağını vurguladı.

İNGİLTERE'NİN RUS BASININA YÖNELİK TAVRI NEDEN OLMUŞTU

Roskomnadzor, İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom'un Russia Today'in (RT) kural ihlali yaptığı iddialarının ardından Rusya'da yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC World News ve BBC'nin internet kaynaklarına yönelik denetime başlanacağını duyurmuştu.

ZAHAROVA BAŞKA SEÇENEK KALMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

© AP Photo / Alastair Grant Rus Dışişleri'nden İngiliz toplumuna çağrı: BBC'nin uydurma haberlerini değerlendirmeye tabi tutun

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook'tan yaptığı açıklamada "Vakti gelmişti. BBC muhabirleri için gönülden üzgünüm, çoğu gerçek birer profesyonel ve görevlerini iyi niyetle yerine getiriyor. Ancak İngiltere hükümeti Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerine karşı kabaca müdahalelerde bulunuyorlar ve karşılık vermekten başka seçenek bırakmıyorlar. Rusya olarak uyarmıştık, hem de birçok kez" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom, RT'nin 7 haber programında yayın kuralı ihlalinde bulunduğu ve bu nedenle yaptırımları düşünmek istediklerini açıklaması yapmıştı.