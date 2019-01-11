Rusya Denizciler Sendikası: Samsun açıklarında batan geminin sahibinin problemli 6 gemisi daha var

Rusya’nın Azak limanından hareket eden ve kömür taşıyan Panama bandıralı Volga-Balt 214 tipi kuru yük gemisi 7 Ocak’ta Samsun’un kuzey doğusuna 148 kilometre açıkta batmıştı. Türk şirketine ait gemide 11 Ukrayna, 2 Azerbaycan vatandaşı bulunuyordu. Batan geminin mürettebatının 7'si kurtarılabilmiş, 6'sı hayatını kaybetmişti.

RPSM’den yapılan açıklamada, “Gemi 1978’de inşa edildi. Son işletmecisi Türk şirketi Orbital Ship Management’ti. Panama bandralı ve Orbital Ship Management’e ait 6 Volgo-Balt gemi daha faaliyet gösteriyor. Volgo-Balt 217 (1979'da inşa edildi), Volgo-Balt 235 (1981), Volgo-Balt 213 (1978), Volgo-Balt 220 (1979), Volgo-Balt 226 (1980) ve Volgo-Balt 227 (1980)” ifadeleri yer aldı.

RPSM açıklamasının devamında “Volgo-Balt’ların hepsinin bayrağı defalarca değiştirildi, sahipleri klaslama kuruluşları, birçoğu liman kontrolleri tarafından alıkonuldu ve bu gemilerin mürettebatı 2014 yılından beri defalarca yardım için Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’na (ITF) başvurdu. Şimdi bu kuru yük gemilerinin hepsi Panama bayrağı altında faaliyet gösteriyor. Hepsi de eski ve problemli gemilerdir” ifadeleri kullanıldı.