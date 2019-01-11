Rusya, Japonya ile barış anlaşması için yerine getirilmesi gereken temel şartı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuril Adaları sorunu nedeniyle 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya ile yapılamayan barış anlaşmasının imzalanabilmesi için Tokyo'nun savaşın sonuçlarını tanımasını temel şart olarak sundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bu ay sonunda Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı zirve ile iki dışişleri bakanlarının gelecek hafta Moskova'da yapacakları görüşme öncesi son derece yoğun bir şekilde gündeme taşınan barış anlaşması hakkında Rusya'da yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın imzalanmasının temel şartı olarak Japonya'ya Güney Kuril Adaları üzerindeki Rus egemenliği de dahil olmak 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tamamen tanıma çağrısı yaptı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONA ERDİKTEN SONRA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMAMIŞTI

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.