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13:53 12 Ocak 2019
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    Paul Whelan

    ‘Rusya’da casusluktan tutuklanan ABD’linin sosyal medyada Rus ordusu ile bağlantılı çok sayıda arkadaşı var’

    © REUTERS /
    Rusya
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    Rusya’nın başkenti Moskova’da casusluk suçundan tutuklanan ABD’li Paul Whelan’ın Rus ordusu ile bağlantılı 20’den fazla kişiyle sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu belirtildi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: Washington’la Moskova’da tutuklanan casus Whelan’ın takasına ilişkin görüşmüyoruz
    Reuters'ın aktardığına göre, ABD'nin yanı sıra İngiliz, İrlanda ve Kanada vatandaşlığı olan ve casusluk suçundan tutuklanan Paul Whelan'ın Rus sosyal medya ağı VKontakte'de 10 yıldan fazladır bir hesabı bulunuyor, ancak hesapta sadece 55 arkadaş mevcut. Bu kişilerden 20'den fazlası askeri eğitim almış ya da bir askerlik geçmişi var.

    Whelan'ın arkadaş listesindeki en az 12 kişi Rusya'da askeri eğitim gördüğü, 11'inin de Rusya ordusunda görev yaptığı belirtilen habere göre, bu kişiler arasında IT, mühendislik ve sivil havacılık çevrelerinden kişiler de yer alıyor.

    Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD vatandaşı Paul Wheal'ın sosyal medya hesabından bir görüntü
    © Fotoğraf: Facebook
    Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD vatandaşı Paul Wheal'ın sosyal medya hesabından bir görüntü

    KARDEŞİ: ASKERİ GEÇMİŞİ OLDUĞU İÇİN BU TARZ ARKADAŞLARI OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Rus Dışişleri: Casusluk nedeniyle yakalanan Whelan, vatandaşı olduğu ülkelerin temsilcileri tarafından ziyaret edilebilir
    Whelan'ın sosyal medyada neden bu tür kişilerle bağlantı kurduğu sorulan kardeşi David ise Reuters'a yaptığı açıklamada "Geçen haftaya kadar VK hesabı olduğunu bilmiyordum. Ancak kendisinin de askeri geçmişi olduğu için Facebook ve VK'da askeri geçmişi olan kişilerle arkadaş olması beni şaşırtmıyor" dedi.

    RT İNCELEDİ: RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU ARKADAŞLARI VAR

    RT'nin incelediği hesapta eski ABD Başkanı Barack Obama'yı tiye alan ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını destekler nitelikte fotoğraflar var. Hesapta çoğu Zafer Günü veya Noel gibi günlere yönelik kutlama mesajları olmak üzere İngilizce ve Rusça olarak kısa gönderiler de mevcut. Bazı gönderilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklendiği görülüyor.

    Paul Whelan
    © REUTERS /
    'ABD vatandaşı Whelan, Moskova'da suçüstü yakalandı'
    Hesaptaki kişiler arasında da çok sayıda Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sivil Savunma Akademisi gibi Rus askeri yüksek öğretim kurumundan mezun kişiler bulunuyor.

    Daha önce Komsomolskaya Pravda gazetesi de Whelan'ın Rus askeri okul mezunlarıyla bağlantısı olduğunu yazmış ve bu kişilerden ikisiyle temasa geçmişti. Gazeteye konuşan kaynaklar Whelan'ın kendilerine hiç eğitimleri hakkında bir şey sormadığını, ABD'den bahsedip Rusça öğrenmek istediğini söylediğini aktarmıştı.

    Habere göre, 48 yaşındaki Whelan'ın bağlantılarının çoğu 20'li yaşlardaydı ve hiçbirinin Rusya ordusunda üst düzey rütbesi yoktu.

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.

    Etiketler:
    Paul Whelan, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sivil Savunma Akademisi, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri Üniversitesi, Russia Today (RT), Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus ordusu, Reuters, Rusya Savunma Bakanlığı, David Whelan, Paul Whelan, ABD, Rusya
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