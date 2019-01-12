‘Rusya’da casusluktan tutuklanan ABD’linin sosyal medyada Rus ordusu ile bağlantılı çok sayıda arkadaşı var’

Whelan'ın arkadaş listesindeki en az 12 kişi Rusya'da askeri eğitim gördüğü, 11'inin de Rusya ordusunda görev yaptığı belirtilen habere göre, bu kişiler arasında IT, mühendislik ve sivil havacılık çevrelerinden kişiler de yer alıyor.
KARDEŞİ: ASKERİ GEÇMİŞİ OLDUĞU İÇİN BU TARZ ARKADAŞLARI OLMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL
RT İNCELEDİ: RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU ARKADAŞLARI VAR
RT'nin incelediği hesapta eski ABD Başkanı Barack Obama'yı tiye alan ve Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını destekler nitelikte fotoğraflar var. Hesapta çoğu Zafer Günü veya Noel gibi günlere yönelik kutlama mesajları olmak üzere İngilizce ve Rusça olarak kısa gönderiler de mevcut. Bazı gönderilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklendiği görülüyor.
Daha önce Komsomolskaya Pravda gazetesi de Whelan'ın Rus askeri okul mezunlarıyla bağlantısı olduğunu yazmış ve bu kişilerden ikisiyle temasa geçmişti. Gazeteye konuşan kaynaklar Whelan'ın kendilerine hiç eğitimleri hakkında bir şey sormadığını, ABD'den bahsedip Rusça öğrenmek istediğini söylediğini aktarmıştı.
Habere göre, 48 yaşındaki Whelan'ın bağlantılarının çoğu 20'li yaşlardaydı ve hiçbirinin Rusya ordusunda üst düzey rütbesi yoktu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı. Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti.
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