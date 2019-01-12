Duma’dan Trump’ın ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili sözlerine yanıt

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Rusya soruşturması konusunda endişeli değilim, çünkü tamamen düzmece

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi üyesi Anton Morozov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerin yakın gelecekte iyileşeceği yönündeki açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.

Morozov, "Bu olayların doğal gidişatı. Rusya ve ABD, genel ve ikili gündemle ilgili ihtilafları ortadan kaldırması, etki alanlarının bölünmesi ve yeni bir güvenlik sisteminin oluşturulması, tüm dünyanın istikrarlı kalkınması konusunda anlaşmaya varması gereken iki büyük devlet" diye konuştu.

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Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin diğer ülkeler için örnek olması, ayrıca bu iki ülkenin gelişmekte olan ve desteğe ihtiyacı olan tüm ülkeleri desteklemesi gerektiğini vurgulayan Morozov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de aramızda olan görüş farklılıklarının geçici nitelik taşıdığına ve gelecekte (bu ihtilafların) olmayacağına inanıyorum."

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile anlaşmanın iyi bir şey olduğunu, günün birinde Rusya ile yeniden ilişkilerin düzelmesini istediğini belirtmişti.