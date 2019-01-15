Peskov'dan 'Putin yanında nakit bulunduruyor mu?' sorusuna yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılda sadece 1-2 kez dağlık bölgede kayağa çıkıp bir kafeye gittiğinde nakit kullandığını söyledi.

Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Peskov, Putin'in nadiren nakit para kullandığını, başkanlık ve emeklilik maaşını Rusya Bankası'ndan bir karta aktarıldığını söyledi.

Peskov "İlk yaptırımlar uygulandığında, nedense ABD Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının suçlusunun Rusya Bankası da dahil, çok sayıda Rus şirket olarak gördü. Bu nedenle Rus lider başkanlık ve emeklilik maaşını Rusya Bankası'ndan bir karta aktarma kararı aldı" dedi.

Putin'in emeklilik maaşının ne kadar olduğu sorusunu yanıtlamayan Peskov, Rus liderin yanında nakit bulundurup bulundurmadığı yönündeki soruya da "Yılda bir iki kez, sözgelimi dağlık yerlerde kayak yaparken bir kafeye girdiğinde, ödeme yapmak için nakit gerektiğinde kullanıyor" yanıtını verdi.