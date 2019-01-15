Kırım: NATO gemileri Azak Denizi'ne çıkamaz

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna'nın 2003'te imzaladığı bir anlaşma uyarınca yabancı ülkelerin gemilerinin sadece her iki tarafın da izniyle Azak Denizi'ne girebileceği hatırlatmasını yaptı.

Muradov ayrıca, Moskova'nın böyle bir şeye izin vermeyeceğini de vurguladı.

Muradov, Ukrayna hükümetinin Kerç Boğazı'nda kasım ayında gerçekleştirdiği provokasyonu, Rusya sınırında durumun istikrarsızlaşmasından çıkarı olan Batılıların gemilerini bölgeye davet etmek için gerçekleştirdiğini de ifade etti.

© REUTERS / Gleb Garanich Ukrayna, Azak Denizi ve Karadeniz kıyısına asker takviyesi yapıyor

Ukrayna'nın ‘Geçici Olarak İşgal Altında Bulunan' bölgeler bakanı Yuriy Grımçak geçtiğimiz hafta, Kiev'in, Kerç Boğazı'ndan gemileri geçirme girişimlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun danışmanı Yuriy Biryukov ile Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi başkanı Aleksandr Turçinov, Kerç Boğazı'nı gemilerle geçme planlarını dile getirmişlerdi.

Kasım ayı sonunda Ukrayna'ya ait üç savaş gemisi Rusya sınırlarını ihlal etmiş ve Karadeniz'den Kerç Boğazı'na doğru yönelmişti. Bunlardan biri, Rusya makamlarının çağrılarına aldırmayarak tehlikeli manevralara girişmişti. Bunun sonucunda gemilere el konulmuş ve Ukraynalı denizciler tutuklanmışlardı. Ayrıca denizciler aleyhine sınır ihlalinden ceza davası açılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olayı provokasyon olarak nitelemiş ve denizciler arasında Ukrayna gizli servisinden iki kişinin bulunduğunu, bu özel operasyonu onların yönettiğini söylemişti.

Putin ayrıca, Poroşenko'nun seçimler arifesinde reytinginin düşük olması yüzünden Ukrayna makamlarının böyle bir adım attıklarına emin olduğunu da belirtmişti.