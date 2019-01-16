Putin, Avrupa'nın 'S-400 sopasının' isminin değiştirilmesini istemesini şaşkınlıkla karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir fuar gezisi sırasında S-400 füze savunma sistemi ile aynı ismi taşıyan hokey sopası gösterildi ve özellikleri anlatıldı. Avrupa'ya ihracatlar sırasında sopanın isminin değiştirilmesinin istendiği söylenen Rus lider durumu şaşkınlıkla karşıladı.

© Sputnik / Reuters via Sputnik/Alexei Nikolsky Putin, Kızıl Meydan’da hokey oynadı

Komsomolskaya Pravda'nın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün iş girişimlerini teşvik ajansı ASI'nın bir fuarında Liderler Kulübü standını ziyaret etti.

ASI'nın yöneticilerinden Artem Avestiyan hokey tutkusuyla bilinen Putin'e hokey sopası üretimindeki gelişmelerden bahsetti ve Rus silahları S-400, AK-47 ve T-90'la aynı isimleri taşıyan hokey sopalarını gösterip özelliklerini anlattı.

Putin'e ‘Rossiya' (Rusya) yazılı bir sopayı gösteren Avestiyan "Sanırım böyle bir sopayla oynamıştınız" dedi ve bu sopanın 6 Avrupa ülkesine ihraç edildiğini belirtti. Rus lider de sopayı kullandığını başıyla onayladı.

​Avestiyan daha sonra S-400 füze savunma sistemi ile aynı isimli sopadan söz etti. Avestiyan'ın Avrupa'nın sevkiyatlar sırasında sopanın isminin değiştirilmesini istediğini belirtmesi üzerine, aynı sopayı 2 hafta önce kullanan Putin, duruma şaşırarak nedenini sordu. Konuşmanın devamıyla ilgili ise bir bilgi aktarılmadı.

​Gezi sırasında Putin'e ‘Rossiya' yazılı hokey sopası da hediye edildi.

Hokey oynamayı çok seven Putin zaman zaman rinke çıkmayı ihmal etmiyor. Rus lider son olarak Kızıl Meydan'da kurulan buz pistinde NHL yıldızlarıyla dostluk maçı yapmış, maç sırasında S-400 sopasını kullanmıştı.