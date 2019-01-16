Putin, Avrupa'nın 'S-400 sopasının' isminin değiştirilmesini istemesini şaşkınlıkla karşıladı

ASI'nın yöneticilerinden Artem Avestiyan hokey tutkusuyla bilinen Putin'e hokey sopası üretimindeki gelişmelerden bahsetti ve Rus silahları S-400, AK-47 ve T-90'la aynı isimleri taşıyan hokey sopalarını gösterip özelliklerini anlattı.
Putin'e ‘Rossiya' (Rusya) yazılı bir sopayı gösteren Avestiyan "Sanırım böyle bir sopayla oynamıştınız" dedi ve bu sopanın 6 Avrupa ülkesine ihraç edildiğini belirtti. Rus lider de sopayı kullandığını başıyla onayladı.
Путину подарили инновационную клюшку из композитного материала: https://t.co/38tbH8Zuxz pic.twitter.com/ZI5R1JOQ5W— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) January 15, 2019
Avestiyan daha sonra S-400 füze savunma sistemi ile aynı isimli sopadan söz etti. Avestiyan'ın Avrupa'nın sevkiyatlar sırasında sopanın isminin değiştirilmesini istediğini belirtmesi üzerine, aynı sopayı 2 hafta önce kullanan Putin, duruma şaşırarak nedenini sordu. Konuşmanın devamıyla ilgili ise bir bilgi aktarılmadı.
Владимиру Путину подарили композитную клюшку:https://t.co/1KMgZRCy1v pic.twitter.com/yNSQj35tMh— ТАСС (@tass_agency) January 15, 2019
Gezi sırasında Putin'e ‘Rossiya' yazılı hokey sopası da hediye edildi.
Hokey oynamayı çok seven Putin zaman zaman rinke çıkmayı ihmal etmiyor. Rus lider son olarak Kızıl Meydan'da kurulan buz pistinde NHL yıldızlarıyla dostluk maçı yapmış, maç sırasında S-400 sopasını kullanmıştı.
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