Lavrov: Kürtler ile Suriye hükümeti arasında şu anda yürütülen temasları destekliyoruz

Bu bağlamda Lavrov, Kürtler ile Suriye hükümeti arasında tek ülke dahilinde dış müdahale olmadan yeniden yaşam tesis etme konusunda mutabakat sağlamak amacıyla şu anda yürütülen temasları memnuniyetle karşıladıklarını ve desteklediklerini vurguladı.
'ORTADOĞU'DAKİ KÜRTLERİN SORUNLARI ULUSAL MEVZUATLARA UYGUN OLARAK ÇÖZÜLMELİ'
Ortadoğu ülkelerindeki Kürtlerin durumuna da değinen Lavrov, "Suriye, Irak ve diğer ülkelerde yaşayan Kürt nüfusla ilgili sorunlar, ilgili ülkelerin ulusal mevzuatlarına uygun olarak çözülmeli ve Kürt azınlıkların hakları, Kürtlerin temsilcileri ve merkezi hükümetler arasında diyalog kurularak temin edilmeli" diye konuştu.
Söz konusu ülkelerin son yıllarda saldırgan eylemlere maruz kaldığını da belirten Lavrov, bu ülkelerin sınırlarının yeniden çizilmesine müsaade etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
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