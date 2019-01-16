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16:27 16 Ocak 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: İngiltere'deki Brexit süreci nedeniyle ellerimizi ovuşturmuyoruz

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İngiltere'deki Brexit (AB'den çıkış) süreci nedeniyle ellerini ovuşturmadığını ve mutluluk duymadığını söyledi.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS /
    Brexit anlaşmasının reddi, İngiltere’de 1924’ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu
    Moskova'da 2018 yılının sonuçlarını değerlendirmek üzere büyük basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Birileri Rusya'nın ellerini ovuşturduğunu ve mutluluk duyduğunu sürekli olarak konuşsa ve yazsa da, biz Brexit hakkında bir şey konuşmuyoruz ve konuşmayacağız. Biz her zaman, Brexit fikri ortaya çıkmadan da, tek, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir AB'den yana olduğumuzu ifade ettik" dedi.

    İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası'nda Brexit Anlaşması 202 oya karşı 432 oyla reddedilince, 1924'ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet olmuştu.

    'INF'Yİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

    Sergey Ryabkov
    Sputnik
    ABD heyetiyle görüşen Ryabkov: Washington'un INF'yi bozmak istediğine ikna olduk
    ABD'nin tek taraflı olarak çekilme tehdidinde bulunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hakkında konuşan Lavrov, Rusya'nın birçok soruna rağmen anlaşmayı kurtarmak için çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

    Lavrov, ABD'den silah kontrol anlaşmaları konusunda sorumlu bir tutum sergilemesini umduklarını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün Cenevre'de ABD heyetiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeden sonra Washington'un INF'yi bozma amacı taşıdığına ikna olduklarını belirtmişti.

    'JAPONYA 2. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARINI TANIMALI'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Rusya, Japonya ile barış anlaşması için yerine getirilmesi gereken temel şartı açıkladı
    Rusya Dışişleri Bakanı, Kuril Adaları sorununun çözümü için Japonya'ya 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını resmen tanıma çağrısı yaptı.

    Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

    Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

    Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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    Etiketler:
    Brexit Anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, Avam Kamarası, AB, Sergey Ryabkov, Sovyetler Birliği, Kuril Adaları, Japonya, ABD, İngiltere, Moskova, Rusya
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