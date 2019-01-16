Lavrov: İngiltere'deki Brexit süreci nedeniyle ellerimizi ovuşturmuyoruz

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası'nda Brexit Anlaşması 202 oya karşı 432 oyla reddedilince, 1924'ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet olmuştu.
'INF'Yİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'
Lavrov, ABD'den silah kontrol anlaşmaları konusunda sorumlu bir tutum sergilemesini umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, dün Cenevre'de ABD heyetiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konusunda yaptıkları görüşmeden sonra Washington'un INF'yi bozma amacı taşıdığına ikna olduklarını belirtmişti.
'JAPONYA 2. DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARINI TANIMALI'
Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
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