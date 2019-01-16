Eski FSB Başkanı: BBC, İngilizleri bile güldüren bir yalan haber fabrikası

Patruşev "Bugün, İngiltere yönetimi Beyaz Saray'da alınan en önemli haberleri medyadan öğreniyor. İngiltere, Eski Dünya'nın lideri olarak dahi kalamaz. Kıta Avrupası, Londra'nın küstah tek taraflı siyasetinden ve başkalarına şartlar dikte ettirme alışkanlığından bıktı."
Patruşev, İngiltere'nin, sözüm Avrupa'nın sözümona ortak değerlerine dayalı Rusya karşıtı savaşın kazananı olarak, Avrupa'daki azalan etkisini korumaya çalıştığını vurguladı ve bunun yanlış bir dayanak olduğunu ekledi.
Patruşev açıklamalarına şöyle devam etti:
'İNGİLTERE'DEKİ SANSÜR, DEMOKRASİ MODELİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR'
"İngiltere kendisini bir demokrasi modeli gibi gösteriyor. Ancak bunun, örneğin, İngiliz basın kuruluşlarına yönelik ağır sansürle ne derece örtüştüğü meçhul. BBC büyük ölçüde, İngilizleri bile güldüren bir yalan haber fabrikası haline geldi."
Geçen yıl 1999'a kadar GRU'da (Rusya askeri istihbaratı) görevli ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle Rusya-İngiltere ilişkilerinde büyük bir gerileme yaşanmıştı. Londra, Skripal'in Rus ajanlar tarafından zehirlendiğini iddia ediyor, ancak soruşturmanın detaylarını paylaşması yönünde Moskova'nın yaptığı bütün çağrıları da geri çeviriyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor ve olayın İngiltere tarafından yurtiçi ve yurtdışında Rusya karşıtı bir kampanya haline getirildiğini vurguluyor.
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