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18:02 16 Ocak 2019
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    Nikolay Patruşev

    Eski FSB Başkanı: BBC, İngilizleri bile güldüren bir yalan haber fabrikası

    © Sputnik / Sergey Guneev
    Rusya
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    Eski Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı olan ve şimdilerde Rusya Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Nikolay Patruşev, İngiltere'nin, Rusya karşıtı kampanyanın şampiyonu olarak Avrupa'da söz sahibi kalmak isteyen eski bir imparatorluk olduğunu, BBC'nin de İngilizleri dahi güldüren yalan haber fabrikasına dönüştüğünü ifade etti.

    BBC
    © AP Photo / Alastair Grant
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    Rossiyskaya Gazeta'ya (RG) konuşan Patruşev, İngiltere'nin hâlâ, dünyanın en güçlü imparatorluğu olmaktan çıkıp, hızlıca eski sömürgesi ABD'nin boyunduruğu altına girmiş olması durumunun üstesinden gelemediğini belirtti.

    Patruşev "Bugün, İngiltere yönetimi Beyaz Saray'da alınan en önemli haberleri medyadan öğreniyor. İngiltere, Eski Dünya'nın lideri olarak dahi kalamaz. Kıta Avrupası, Londra'nın küstah tek taraflı siyasetinden ve başkalarına şartlar dikte ettirme alışkanlığından bıktı."

    Patruşev, İngiltere'nin, sözüm Avrupa'nın sözümona ortak değerlerine dayalı Rusya karşıtı savaşın kazananı olarak, Avrupa'daki azalan etkisini korumaya çalıştığını vurguladı ve bunun yanlış bir dayanak olduğunu ekledi.

    Patruşev açıklamalarına şöyle devam etti:

    'İNGİLTERE'DEKİ SANSÜR, DEMOKRASİ MODELİ İLE ÖRTÜŞMÜYOR'

    "İngiltere kendisini bir demokrasi modeli gibi gösteriyor. Ancak bunun, örneğin, İngiliz basın kuruluşlarına yönelik ağır sansürle ne derece örtüştüğü meçhul. BBC büyük ölçüde, İngilizleri bile güldüren bir yalan haber fabrikası haline geldi."

    BBC'nin Londra'daki merkez binasından bir kare
    © Sputnik /
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    Patruşev, Rusofobi konusunda İngiltere'nin yalnız olmadığını, aynı düşünce normlarına sahip olan Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda benzer bir durumla karşılaşıldığına dikkat çekti.

    Geçen yıl 1999'a kadar GRU'da (Rusya askeri istihbaratı) görevli ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle Rusya-İngiltere ilişkilerinde büyük bir gerileme yaşanmıştı. Londra, Skripal'in Rus ajanlar tarafından zehirlendiğini iddia ediyor, ancak soruşturmanın detaylarını paylaşması yönünde Moskova'nın yaptığı bütün çağrıları da geri çeviriyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor ve olayın İngiltere tarafından yurtiçi ve yurtdışında Rusya karşıtı bir kampanya haline getirildiğini vurguluyor.

    Etiketler:
    açıklama, Beyaz Saray, GRU, BBC, Rossiyskaya Gazeta (RG), Sergey Skripal, Nikolay Patruşev, Moskova, Londra, İngiltere, Rusya
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