Rus Dışişleri, ABD'nin IŞİD'le arasındaki bağı işaret eden yeni bulgular ortaya çıktığını açıkladı

Suriye'de ABD'yle IŞİD arasındaki bağlantıları gösteren bulguları daha önce birçok kez kamuoyuyla paylaşan Rus Dışişleri, bu kez ABD'nin IŞİD'le doğrudan olmasa da dolaylı bağlarını ortaya koyan kanıtların bulunduğuna dikkat çekti.

Rus Dışişleri'nin yazılı açıklamasına göre ABD Özel Kuvvetleri, teröristlerin hamileri hakkında bilgi sızıntısının önüne geçmek için IŞİD militanlarının bulunduğu bir cezaevini ele geçirmiş olabilir.

"Taliban'ın kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, ABD Özel Kuvvetleri'nin Afganistan'da IŞİD militanlarının bulunduğu Taliban'a ait cezaevlerinden birini eline geçirmek için operasyon düzenlediği belirtildi. Ağustos 2018'de esir alınan militanların tamamı, ABD'li askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü" ifadelerini kullanan Rus Dışişleri, söz konusu militanlar arasında Rusya ile Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarının olabileceğini kaydetti.

Bakanlık, IŞİD militanlarına gösterilen bu ilgi nedeniyle akıllarda ABD'nin söz konusu gruba teröristlerin hamileri hakkında bilgi sızdırmasını önlemek amacıyla operasyon düzenleyip düzenlemediğine dair soru işaretleri doğduğunun altını çizdi.

ABD'nin Rusya'yı IŞİD'e Suriye ve Irak'taki militanları Afganistan'a göndermeye yardım etmekle suçlamak istediğini de kaydeden bakanlık, ABD istihbaratının bu amaç doğrultusunda Afganistan ve bazı Batılı ülkelerde enformasyon kampanyası hazırladığını vurguladı.

Bakanlık, ABD'ye Afganistan'la ilgili entrikalara son verip ülkede barışçıl çözüm bulunmasına katkı sunma çağrısı yaptı.