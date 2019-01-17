Rus vekil: ABD’nin INF ile yasaklanmış sistemler geliştirebileceği yönündeki açıklamaları şantaj

Rus vekil Yuriy Şvıtkin, ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson’un, Washington’un Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi durumunda bu anlaşmanın yasakladığı sistemleri geliştirmeye başlayabileceği yönündeki açıklamalarının şantaj olduğunu belirtti.

© AFP 2018 / ABD Donanması ABD'nin INF'den çekileceği tarih teyit edildi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Sputnik'e açıklamasında ABD Silah Kontrolü ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Andrea Thompson'un, Washington'un INF'den çekilmesi durumunda bu anlaşmanın yasakladığı sistemleri geliştirmeye başlayabileceği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Şvıtkin, "Bizim (aynı anlaşmanın) ABD tarafından uygulanmasına ilişkin sorularımız var. Bu durumda Thompson'un açıklaması gerçekten bir şantaj, tarafımıza zarar verecek bir takım kararlara başvurma girişimi olarak değerlendirilebilir. Bu şüphesiz kabul edilemez" diye konuştu.

Rus vekil, Rusya'nın INF üzerinde görüşmeye hazırken ABD'nin bu tür açıklamalarla kendi yaptıklarını Avrupa ülkelerine haklı çıkarma çabasında olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti.

‘ABD MOSKOVA'NIN ÖNERİLERİNİ DİNLEMEYİ REDDEDİYOR'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de Amerikan ve Rus heyetlerinin INF konusunda yaptıkları görüşmeye değinerek, ABD'nin Moskova'nın önerilerini dinlemeyi reddettiğini dile getirmişti. Rus diplomat ayrıca Rusya'ya hiç kimsenin borcu yokmuş ve sadece o borçluymuş gibi davranılmasının kabul edilemez olduğunu da belirtmişti.

‘ABD SORUNU DERİNLEŞTİRİYOR'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li yetkililerin Cenevre'ye INF ile ilgili görüşmelerin sonucunu hazırlamış olarak geldiklerini, Washington'un Rus tarafının argümanlarını dikkate alma ve Moskova'nın yapıcı önerilerini kabul etme niyetinde olmadığını açıklamıştı.

ABD'nin tutumunu anlatan Ryabkov, "Biz, Rusya'nın anlaşmayı gereğine uygun şekilde yerine getirdiğini düşünüyoruz. ABD ise, şikayetlerimizi göz ardı ederek sorunu derinleştiriyor. Bugünkü görüşmeden sonra ABD'nin anlaşmayı bozma niyetinde olduğuna ikna olduk" demişti.