Putin’in dört ayaklı ordusuna yeni bir üye eklendi

Hayvan sevgisi ile bilinen ve daha önce de birçok kez dört ayaklı hediyeler alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ordusuna yeni bir üye eklendi. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Putin’e yavru bir çoban köpeği hediye etti.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, ülkesini ziyarete gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 4 aylık bir Yugoslav çoban köpeği olarak da bilinen İlirya çoban köpeği hediye etti.



Вучич подарил Путину Пашу — щенка шарпланинской овчарки. Умная и преданная собака, но с упрямым характером. Когда подрастет, будет весить до 40 килограммов pic.twitter.com/jOTn4q9AVM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019

​Köpeğin isminin ‘Paşa' olduğu, zeki, sadık fakat inatçı olduğu, büyüdüğünde de 40 kiloya kadar çıkabileceği belirtildi.

Sırp basınında köpeğin safkan bir köpek olduğuna dikkat çekildi.

İlirya çoban köpekleri Kosova'nın güneyindeki Şar Dağları'ndan gelen soğuğa çok dayanıklı, kurtlara ve ayılara karşı korkusuz bir çoban köpeği. Yüzyıllardır da sürülerin korunması için kullanılıyor.

Putin'e dünya liderleri tarafından sık sık hayvan hediyeler veriliyor. Geçen yıl Türkmenistan lideri Gurbanguli Berdimuhamedov da Putin'e ‘Vernıy' isimli bir yavru köpek hediye etmişti. Japonya, Bulgaristan liderleri de Putin'e ‘Yume' ve ‘Buffy' isimli köpekler hediye etmişti.

Rus lidere hediye edilen hayvanlar arasında Amur kaplanı, Acem ceylanı, keçi, tay da yer alıyor.