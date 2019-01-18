Rusya: Yılbaşı öncesi Magnitogorsk'ta yaşanan patlamanın arkasında IŞİD yok

Rusya Soruşturma Komitesi, yılbaşı arifesinde Magnitogorsk kentinde yaşanan ve 39 can alan patlamanın IŞİD tarafından üstlenildiğine dair haberlere itibar etmeme çağrısı yaptı.

IŞİD'in Arapça yayın yapan el Naba gazetesinde yer alan, patlamayı örgütün üstlendiğine dair haberi yalanlayan Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, trajedinin nedenlerinin kapsamlı soruşturma sonucunda açığa çıkarılabileceğini belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerindeki ses getiren olayları 'kendi hanelerine yazan' teröristlere itibar etmeme tavsiyesinde bulunan Petrenko, "Soruşturma ekibi, Magnitogorsk'taki trajedinin tüm olası senaryoları üzerinde duruyor, ancak gaz patlaması olasılığı öne çıkıyor" dedi.

31 Aralık'ta Magnitogorsk'ta yaşanan gaz patlaması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

El Naba gazetesi dün patlamanın arkasında IŞİD olduğunu, örgütün güvenlik gerekçeleriyle patlamayı daha önce üstlenmediğini öne sürmüştü. Haberde, patlamanın örgütün Kafkasya kolundaki üyeler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti.