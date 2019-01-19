Rusya, Türkiye’den girişine izin verilen domates hacmini 100 bin tona çıkardı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmenin ardından konuşan Patruşev, “Türkiye’den giriş yapan domates hacminin ek 50 bin ton artırılarak 100 bin tona çıkarılması kararı alındı” dedi.

Patruşev, ayrıca Türk meslektaşlarının dikkatini, Rusya’ya gönderilen meyve ve sebze ürünlerinin kalitesinin uygun seviyede olması ve gıda sağlık kontrolünün güçlendirilmesi gerektiğine çektiğini de sözlerine ekledi.

5 BİN TON RUS KIRMIZI ETE GÜMRÜKSÜZ İTHALAT KOTASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Patruşev, “Görüşme kapsamında, Rus işletmelere, Türkiye’ye ithal edilecek sıfır gümrük vergili 5 bin ton kırmızı et kotası verilmesi için anlaşmaya varıldı” diye bildirdi.

Anlaşmanın, bu rakamın daha sonra artırılması imkanını da öngördüğü belirtildi.